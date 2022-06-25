Высокая инфляция и прочие экономические потрясения создают для США серьезные проблемы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила на пресс-конференции, что Штатам будет все сложнее избежать рецессии.

По ее словам, к такому выводу пришли специалисты Международного валютного фонда.

Ранее "Страна" писала, что в США по итогам мая годовая инфляция ускорилась, достигнув максимальных показателей с декабря 1981 года. Если в апреле она составляла 8,3%, то в мае была уже 8,6%. Майский индекс потребительских цен Бюро трудовой статистики показал годовой рост на 8,6% в прошлом месяце по сравнению с 8,3% в апреле. Базовая инфляция, которая исключает более нестабильные расходы на продукты питания и газ, выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом в мае - больше, чем ожидалось, на 5,9%. Наибольший вклад в последний скачок инфляции внесли жилье, бензин и продукты питания.

Также мы писали, что министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что высокая инфляция сейчас является глобальным явлением и немедленно снизить ее не удастся.