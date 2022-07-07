"Вопрос в том, кто быстрее рухнет".

Так озаглавлено интервью военного эксперта Франца-Стефана Гади о войне в Украине, которое он дал Тagesschau.

"Это "гонка на выживание" для обеих вооруженных сил. Обе силы истощены, обескровлены, понесли огромные потери. Теперь вопрос, кто быстрее рухнет. Это всегда вопрос в войне на истощение", – сказал эксперт.

По его словам, "в краткосрочной перспективе ситуация для ВС Украины выглядит хуже на востоке, потому что российские вооруженные силы имеют огромное превосходство в наземной артиллерии и мало проблем с поставками боеприпасов".

"В то же время российские вооруженные силы в Донбассе могут поставить защитный щит над российскими операциями с помощью ракетных и зенитных комплексов - в отличие от первой фазы войны. Украинские ВВС здесь используются с трудом. Это большой недостаток", – сказал Гади.

"При этом русские имеют превосходство в средствах радиоэлектронной борьбы, из-за чего беспилотники с украинской стороны используются экономно, т.к. радиоэлектронные помехи могут помешать их использованию, что затрудняет ведение разведки. Большим недостатком русской армии остается отсутствие пехоты", – добавил он.

При этом, по словам эксперта, в долгосрочной перспективе ситуация может измениться в пользу украинцев, но "это зависит от того, насколько украинцы могут извлечь выгоду из западных поставок боеприпасов и оружия".

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал три направления, по которым продолжит наступать российская армия на Донбассе.

Также "Страна" сообщала, что по мнению замглавы Минобороны Украины Анны Маляр, Кремль рассматривает вторжение Беларуси в Украину как один из сценариев войны.