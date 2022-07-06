Кремль рассматривает вторжение белорусской армии в Украину как один из возможных сценариев войны, но о формировании ударных групп пока речь не идет.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала в эфире YouTube-канала "Украина 24".

"Если мы говорим о Беларуси, там сегодня, по данным Генштаба, не накапливаются пока ударные группы. Но есть другие маркеры, которые могут свидетельствовать о том, что Беларусь может рассматриваться как один из сценариев нашего неприятеля.

Скажем, информационное нагнетание антиукраинской ситуации в самой Беларуси и проводимые ими бесконечные учения часто бывают поводом держать войска в боевой готовности", – заявила Маляр.

По словам заместителя министра обороны, однозначно говорить об угрозе из Беларуси пока нельзя, "но как один из сценариев – безусловно, обе стороны это рассматривают".

Напомним, Александр Лукашенко признал, что Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины. Также он сказал, что будет продолжать оказывать поддержку Путину, поскольку они союзники и есть единая армия.

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