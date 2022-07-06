Главком ВСУ Залужный официально подтвердил, что приказ о запрете мужчинам покидать место жительства без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

Об этом говорится в сообщении на его официальной странице в Facebook.

"Подчеркиваю, что этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства.

Поэтому Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку", - написал Залужный.

Напомним, что эта норма вызвала большой резонанс в обществе. Об этом мы писали подробнее здесь.

Причем из ВСУ поступали разные трактовки необходимости брать справку, чтобы покинуть место жительства.

В результате этих объяснений в украинском обществе образовалось непонимание, так что президент Владимир Зеленский в вечернем обращении пообещал разобраться с запретом и предоставить украинцам точное объяснение.