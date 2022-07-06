Народные депутаты из фракции "Слуги народа" Кирилл Нестеренко, Максим Зуев и Дмитрий Черный, которые зарегистрировали законопроект об уточнении нормы о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкома, опубликовали сравнительную таблицу своего законопроекта.

Таблица очень простая: депутаты предлагают просто исключить из трех законов все нормы, которые касаются этого запрета.

На выходных "Страна" сообщала, что член фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу подал в Верховную Раду альтернативный законопроект о запрете на выезд мужчин с территории Украины во время военного положения. Автор предлагает существенно расширить перечень мужчин, которым можно покидать пределы Украины.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.