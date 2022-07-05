В сети появились мемы о запрете украинцам покидать место жительства без разрешения военкоматов. Фото
Сегодня сеть взорвалась мемами по поводу запрета мужчинам покидать свои области без одобрения военкоматов.
"Страна" собрала подборку лучших мемов по этой теме.
Напомним, 5 июля Генштаб ВСУ официально подтвердил информацию о том, что отныне выезд за пределы места жительства позволен только с разрешения военкома. Генштаб заявил, что норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.
В то же время данная норма уже вызвала скандал и критику среди юристов и экспертов. В частности, политэксперт Юрий Романенко говорит, что запрет мужчинам покидать свои города без разрешения военкомата приведет к тому, что "встанет весь бизнес".
Однако позже Генштаб ВСУ рассказал новую версию о том, как будет действовать запрет на выезд военнообязанных за пределы места проживания без разрешения военкомата.
Кроме того, сегодня Зеленский поручил начальнику Генштаба и главкому завтра доложить ему о решении насчет получения разрешений на выезд для военнообязанных, призывников и резервистов, пообещал, что "разберется с этим" и попросил в дальнейшем не утверждать подобных решений без него.
"Страна" разбиралась, почему украинским мужчинам запретили передвигаться по стране без разрешения военкомата.