Сегодня сеть взорвалась мемами по поводу запрета мужчинам покидать свои области без одобрения военкоматов.

"Страна" собрала подборку лучших мемов по этой теме.

Напомним, 5 июля Генштаб ВСУ официально подтвердил информацию о том, что отныне выезд за пределы места жительства позволен только с разрешения военкома. Генштаб заявил, что норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В то же время данная норма уже вызвала скандал и критику среди юристов и экспертов. В частности, политэксперт Юрий Романенко говорит, что запрет мужчинам покидать свои города без разрешения военкомата приведет к тому, что "встанет весь бизнес".

Однако позже Генштаб ВСУ рассказал новую версию о том, как будет действовать запрет на выезд военнообязанных за пределы места проживания без разрешения военкомата.

Кроме того, сегодня Зеленский поручил начальнику Генштаба и главкому завтра доложить ему о решении насчет получения разрешений на выезд для военнообязанных, призывников и резервистов, пообещал, что "разберется с этим" и попросил в дальнейшем не утверждать подобных решений без него.

"Страна" разбиралась, почему украинским мужчинам запретили передвигаться по стране без разрешения военкомата.