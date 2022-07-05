Генштаб ВСУ рассказал новую версию о том, как будет действовать запрет на выезд военнообязанных за пределы места проживания без разрешения военкомата.

"Если в пределах области – не надо (получать разрешение военкома - Ред.). Если в пределах Киева и Киевской области, тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - Ред.), уточнить свои данные и получить такое разрешение", – сообщил представитель Генштаба Александр Хлысь.

Напомним, 5 июля Генштаб ВСУ официально подтвердил информацию о том, что отныне выезд за пределы места жительства позволен только с разрешения военкома. Генштаб заявил, что норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Страна" разбиралась, почему украинским мужчинам запретили передвигаться по стране без разрешения военкомата.