Ограничение перемещения военнообязанных, приказ о котором выпустили Генштаб и главком ВСУ Залужный, нарушает принцип правовой определенности и содержит коррупционные риски, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в сообщении на странице Офиса Омбудсмена в Facebook.

Он заявил, что при подготовке приказа "не соблюден один из составляющих принципов верховенства права - принцип правовой определенности, гарантирующий обеспечение легкости выяснения содержания права и возможность воспользоваться этим правом в случае необходимости".

Несоблюдение этого принципа может содержать реальную угрозу соблюдению конституционных прав и свобод граждан Украины, "в частности на свободу перемещения и на труд".

По его словам, это также составляет определенные коррупционные риски, "что неприемлемо".

В связи с ситуацией, Лубинец просит "безотлагательного вмешательства президента Украины как гаранта соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина для разрешения сложившейся ситуации".

Скриншот: Facebook/Офіс омбудсмена України

Напомним, что вчера появилась информация о том, что военнообязанные украинцы не могут покидать место жительства без разрешения военкома. Эту информацию подтвердили в Генеральном штабе Украины.

Но потом представительница ВСУ опровергла эту информацию, сказав, что нужно брать справку только для изменения места жительства, а не для перемещения по стране. В результате этих объяснений в украинском обществе образовалось непонимание, так что президент Владимир Зеленский в вечернем обращении пообещал разобраться с запретом и предоставить украинцам точное объяснение.