Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ не давали "Укрзализныце" указаний препятствовать переездам военнообязанных без разрешения военкома.

Об этом у себя в Facebook заявил член правления компании Александр Перцовский.

"Никаких указаний относительно препятствования перемещению лиц в течение ближайших дней со стороны военного командования не предоставлялось. Так что нет — бросаться и сдавать билеты не нужно", – написал он.

"Верю, что коммуникационщики Генштаба или Минобороны дадут в ближайшее время детальное разъяснение, а процесс получения любых разрешений будет цифровым и без длиннющих очередей, например, через "Дию"", – добавил Перцовский.

Ранее со скандальным указанием Генштаба пообещал разобраться Зеленский. Кроме того, он попросил в дальнейшем не утверждать подобных решений без него.

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