Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире у Марка Фейгина прокомментировал решение Генштаба ВСУ запретить мужчинам покидать место жительства без одобрения военкомата.

Арестович предположил, что "все будет переиграно в разумные рамки". На уточняющий вопрос, отменят ли эту меру, советник главы Офиса президента ответил: "Я думаю, да".

"Президент наведет порядок завтра, и все станет на свои места", - добавил Арестович.

При этом он заявил, что Генштаб ничего не нарушил.

"В их оправдание можно сказать, что такая норма существует в законе с 1992 года, и они просто расписали эту норму", - сообщил Арестович.

Как писала "Страна", Зеленский после резонанса по поводу решения Генштаба пообещал разобраться с разрешениями на выезд для военнообязанных.

"Есть непонимание и даже возмущение в обществе. Поручил начальнику Генштаба и главкому завтра доложить об этом мне на совещании. Обещаю народу с этим разобраться. Прошу в дальнейшем не утверждать подобных решений без меня", - сказал Зеленский.

Мы также приводили мнение юриста об этом решении военных.