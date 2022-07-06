Президент Владимир Зеленский поручил Генштабу отменить вызвавший порядок выдачи разрешений на поездки военнообязанным по стране, который вызвал скандал сразу после его появления.

Об этом сообщает телеканал Украина 24 со ссылкой на источники.

На заседании с военными президент заслушал доклад главкома ВСУ Валерия Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

Зеленский поручил упразднить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны.

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что норму о разрешении на выезд от военкоматов отменят.

Также уже появились детали законопроекта об уточнении нормы запрета на выезд для военнообязанных Украины.

"Страна" подробно писала о скандале с приказом Генштаба.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.