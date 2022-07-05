В электронном сервисе государственных услуг "Дия" может появиться новая опция. Министерство обороны рассматривает возможность цифровизации отдельных этапов и элементов взятия на воинский учет.

Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

У представителя ведомства спросили о возможном осовременивании и упрощении процедуры взятия граждан на воинский учет.

"У нас есть всеобщая политика государства – это страна в смартфоне. И, безусловно, в том числе такой вопрос, как учет военнообязанных, в дальнейшем также может быть, по крайней мере на первых шагах, частично переведен в цифровой режим с использованием "Дии", – ответил Мотузяник.

Спикер Минобороны добавил, что сейчас такая работа уже ведется соответствующими министерствами.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что повестки через "Дию" отправлять не будут. Однако допустил, что в будущем в серввисе могут размещать военный билет.

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