В приложении "Дия" собираются ввести процедуру постановки украинцев на воинский учет
В электронном сервисе государственных услуг "Дия" может появиться новая опция. Министерство обороны рассматривает возможность цифровизации отдельных этапов и элементов взятия на воинский учет.
Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.
У представителя ведомства спросили о возможном осовременивании и упрощении процедуры взятия граждан на воинский учет.
"У нас есть всеобщая политика государства – это страна в смартфоне. И, безусловно, в том числе такой вопрос, как учет военнообязанных, в дальнейшем также может быть, по крайней мере на первых шагах, частично переведен в цифровой режим с использованием "Дии", – ответил Мотузяник.
Спикер Минобороны добавил, что сейчас такая работа уже ведется соответствующими министерствами.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что повестки через "Дию" отправлять не будут. Однако допустил, что в будущем в серввисе могут размещать военный билет.
"Страна" подробно разбиралась, почему украинским мужчинам запретили передвигаться по стране без разрешения военкомата.