В Германии ведутся дискуссии о восстановлении воинской обязанности. Их перипетии изучает Bild.

Издание обращает внимание на выступление канцлера Германии Олафа Шольца на саммите НАТО. Там он сказал, что Германия до 2025 года предоставит для защиты восточного фланга альянса 15 000 солдат, 60 самолетов и 20 подразделений ВМС.

Реагируя на это, президент германского Союза воинов запаса Патрик Зенсбург отметил: "Только воинская обязанность может помочь обучить достаточное количество граждан ФРГ обращаться с оружием".

Представительница министерства обороны ФРГ ответила на запрос Bild: "Восстановление воинской обязанности – это не решение лишь нашего министерства. Если потенциал угрозы будет и далее расцениваться так, что нам нужны способные к быстрой мобилизации вооружtнные силы, то об этом будут вестись дебаты".

Однако министр обороны ФРГ Кристиане Ламбрехт заявила в мае, что "восстановление воинской обязанности поставило бы столько конституционно-правовых вопросов, что у меня возникают большие сомнения".

Ранее мы писали, что Верховная Рада освободила от мобилизации украинцев, ухаживающих за инвалидами.

Также "Страна" рассказывала, что украинки с 1 октября должны стать на воинский учет. Мы разбирались, что это значит и будут ли их выпускать за границу?