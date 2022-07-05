В Киеве на озере Вырлица парень вплавь спасался от полицейских, которые приехали вручать ему повестку.

Об этом пишут киевские телеграм-каналы, которые публикуют видео очевидцев с места событий.

На видео группа полицейских стоит на пляже среди отдыхающих и высматривает кого-то в воде.

Отметим, что ранее о повестках на пляже сообщали в Одессе. Тогда же сообщалось, что это законно.

Также в Киеве вручили 219 повесток мужчинам, которые во время комендантского часа отдыхали в ночных клубах.

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