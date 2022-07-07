Посол Украины в Германии Андрей Мельник должен покинуть Берлин, потому что не соответствует периоду, когда интерес к российско-украинской войне падает.

Такое мнение высказала известный немецкий журналист и писатель Сабина Реннефанц в колонке для Der Spiegel.

Вот ее краткое изложение:

"Уход посла Украины Андрея Мельника запаздывает не из-за его давно известного восхищения скандальным националистическим лидером Степаном Бандерой , а из-за его тщеславия и неподобающего поведения.

Даже его фанаты с трудом защищали его в последние недели. Будучи послом в Берлине, Мельник оказался не тем человеком не в том месте.

В начале войны казалось, что Андрей Мельник – удача для украинцев: красноречивый, со связями, острый на язык... Свой авторитет он заработал на аплодисментах и симпатиях солидарной с Украиной публики.

Но это работало в первые недели: была большая солидарность с Украиной… С течением времени в Мельнике можно было обнаружить радикализацию, которую мы знаем по другим фигурам, находящимся на виду, своего рода опьянение.

Каждое утро просыпаешься с тревожным вопросом: что он опять сказал? Кого он сейчас оскорбил?

Мельник постоянно нарушал правила, которых обычно придерживаются политики и дипломаты в Берлине: он цитировал конфиденциальные разговоры и ставил в неловкое положение высокопоставленных политиков.

Он назвал бригадного генерала и бывшего советника Меркель "жалким неудачником", а философов и писателей, ставивших под сомнение поставки оружия, - "псевдоинтеллектуальными неудачниками".

Мельник назвал канцлера Шольца "оскорбленной ливерной колбасой" – ведь он изначально не поехал в Киев, поскольку федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер не был приглашен.

Неразумно так отталкивать тех, от кого зависишь. Поставки оружия и выплаты помощи одобряют не желто-синие твиттеровцы, а федеральное правительство.

Сомнительно, чего Мельник добился с точки зрения реальной политики. Решение правительства Германии о поставках тяжелых вооружений, вероятно, связано не столько с Мельником, сколько с давлением США.

Между тем война вступила в новую, более тяжелую фазу. Интерес к Украине снижается. Основные вопросы – внутренние, такие как повышение цен, поставки газа, цепочки поставок.

Готовность европейцев поддержать Украину любой ценой также явно ослабевает по мере усиления внутриполитического давления.

"Мои люди не пожертвуют своей работой ради Донбасса", - цитирует New York Times слова важного дипломата в Брюсселе.

Преувеличенная подача войны как борьбы добра и зла, которая послужила мобилизации Запада, все больше препятствует открытой дискуссии о прекращении огня, возможном прекращении боевых действий и каком-то мире.

Трудно представить, как Мельник может сыграть в этом конструктивную роль".

Напомним, посла Украины в Германии Мельника могут отозвать с должности и назначить его замглавы МИД.

Ранее мы писали, что Мельник запомнился жёсткими наездами на представителей немецкой власти. Так, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Но после скандала заявил, что готов извиниться за свои слова.

Последний скандал с ним был связан с заявлениями про Бандеру. Он сказал, что Степан Бандера был "борцом за свободу" и не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков. После чего Варшава обвинила Мельника в фальсификации истории.

При этом, в ФРГ заявили, что Мельник предстал бы в Германии перед судом.

Также "Страна" сообщала, что посол Украины в Германии опубликовал фото улитки с одним патроном, чтобы потроллить ФРГ за ее военные поставки.