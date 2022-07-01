Заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Степан Бандера не был массовым убийцей евреев и поляков, вызвали возмущение не только в Польше, но и в Германии.

"Любой немецкий политик, спортсмен, артист, журналист, который публично высказался бы в такой манере об известном фашисте и, вероятно, массовом убийце, как Бандера, предстал бы в Германии перед судом", – написал в Твиттере телережиссер Том Бон.

"Преступления некоторых украинцев против евреев и антисемитизм в Украине нельзя оправдать кровожадным и беспримерным преступлением. По принципу: у каждого есть своя история антисемитизма, с которой надо сначала разобраться", – также заявил в Твиттере известный немецкий пианист Игорь Левит, который обвинил Мельника в искажении истории.

"Украинцам не нужны советы по постколониальной истории из Германии, которая несет ответственность за 10 миллионов украинских жертв нацистского террора", – ответил ему посол Украины.

Ранее "Страна" рассказывала о заявлении Мельника, что Степан Бандера был "борцом за свободу" и не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков. После чего Варшава обвинила посла в фальсификации истории.

А весной Мельник "прославился" тем, что назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину.