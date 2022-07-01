Посол Мельник заявил, что Бандера не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков и попал в скандал

Посол Украины в Германии Андрей Мельник снова попал в скандал. Он заявил, что Степан Бандера был "борцом за свободу" и не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков. После чего Варшава обвинила Мельника в фальсификации истории.

Об этом он заявил в программе Jung & Naiv.

"Я посещал его могилу, потому что он важен - не для меня лично, но для очень многих украинцев как олицетворение борьбы за свободу. Борец за свободу не подвластен никаким законам. Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал", - заявил Мельник.

Журналист в ответ сказал, что бандеровцы имели отношение к массовым убийствам поляков.

" Это была война…. Вы хотите это политизировать?" - ответил Андрей Мельник.

На возражения собеседника, что весь мир признает, что бандеровцы были причастны к убийству сотен тысяч евреев, Мельник сказал, что это неправда и что этому "нет никаких доказательств".

"Это нарратив, который русские проталкивают по сей день и который имеет поддержку в Германии, Польше, а также в Израиле", - заявил посол.

После этого Варшава обвинила Мельника в фальсификации истории. Дело дошло до того, что разговор на эту тему состоялся между главами польского и украинского МИДов.

"Состоялся разговор с моим приятелем министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в связи с фальсифицирующими заявлениями посла Украины в Германии Андрея Мельника. Польша и Украина должны вместе противостоять как попыткам провокации, так и нехватке благоразумия и ответственности", - заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

А пресс-секретарь МИД Украины Олега Николенко заявил, что Украину и Польшу "ничто не разъединит", а слова Мельника являются "его личным мнением и не отражают позицию ведомства".

Ранее мы писали, что Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину.

Также сообщали, что посол Мельник предположил, что Шольц не хочет поставлять тяжелое вооружение Украине и просто тянет время.