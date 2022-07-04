Немецкие СМИ пишут о возможной скорой отставке посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Об этом пишет газета Bild, ссылаясь из нескольких источников в Киеве.

По их данным, Андрей Мельник планирует уйти с поста посла в Германии и занять должность в Министерстве иностранных дел в Киеве. Судя по всему, Мельник может стать заместителем министра иностранных дел.

Представитель украинского правительства сказал Бильд: "Это предложение было сделано министерством президенту Украины. Андрея Мельника очень ценят за его работу". По словам источника, переезд из Берлина может состояться до осени.

Мельник уже восемь лет находится в Берлине в качестве посла, что крайне необычно. Обычно послы занимают свой пост в течение четырёх лет, максимум — шести.

При этом он запомнился жёсткими наездами на представителей немецкой власти.

В частности, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Но после скандала заявил, что готов извиниться за свои слава.

Последний скандал с ним был связан с заявлениями про Бандеру. Он сказал, что Степан Бандера был "борцом за свободу" и не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков. После чего Варшава обвинила Мельника в фальсификации истории.

А в ФРГ заявили, что Мельник предстал бы в Германии перед судом.

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