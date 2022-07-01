Посольство Израиля в Германии жестко раскритиковало своего украинского коллегу Андрея Мельника за высказывания о том, что Степан Бандера не был виновником убийств евреев и поляков.

Комментарий слов посла Украины появился в Твиттере дипломатического представительства Израиля.

"Высказывания посла Украины - это искажение исторических фактов, опошление Холокоста и оскорбление тех, кто был убит Бандерой и его людьми", - пишет пресс-служба посольства Израиля в Германии.

По мнению представителей израильского посольства, заявления посла не только подрывают общие ценности, но и мужественную борьбу украинского народа за жизнь в мире с демократическими ценностями.

Как писала "Страна", в программе Jung & Naiv Мельник заявил, что Степан Бандера был "борцом за свободу" и не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков. После чего Варшава обвинила украинского посла в фальсификации истории.

Затем с жесткой критикой посла Украины в ФРГ выступили в Германии.

"Любой немецкий политик, спортсмен, артист, журналист, который публично высказался бы в такой манере об известном фашисте и, вероятно, массовом убийце, как Бандера, предстал бы в Германии перед судом", – написал в Твиттере немецкий телережиссер Том Бон.