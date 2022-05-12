Немецкая компания Siemens прекращает деятельность в РФ из-за войны в Украине

Немецкая компания Siemens сворачивает свой российский бизнес из-за российского вторжения в Украину.

Об этом говорится в релизе компании.

"Siemens покинет российский рынок в результате войны в Украине. Компания начала процедуру прекращения своей производственной деятельности", - сообщила компания.

Отметим, что это крупнейшая немецкая компания, работающая в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.

Напомним, Россию исключили из Международного газового союза,ее компании не смогут представлять себя на конференциях.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.