Международный газовый союз (МГС) приостановил участие российских компаний в проводимых им мероприятиях. Российские газовые компании "Газпром" и "Новатэк" исключили из Международного газового конгресса-2022.

Об этом сообщает "Интерфакс", которому МГС отказал в аккредитации.

МОС прекратил контакты с представителями России. На решение отреагировал Корейский газовый союз, организующий Международный газовый конгресс в 2022 году.

"В этой связи Корейский газовый союз не может реализовать дальнейшее участие субъектов РФ в МГК-2022: ни для выступлений, ни для участия делегаций, ни для участия в выставке или спонсорстве", - говорится в сообщении.

Российские "Газпром" и "Новатэк" уже готовили стенды для конгресса, а их главы раньше были среди спикеров подобных форумов МОС. Союз объединяет 160 ассоциаций и корпораций газовой сферы, занимающих 95% мирового рынка голубого топлива.

Ранее мы рассказывали, что ЕС планирует активизировать сотрудничество со странами Африки, ведь в Нигерии, Сенегале и Анголе большой и неиспользованный потенциал сжиженного природного газа.

Также "Страна" писала, что Еврокомиссия планирует 18 мая одобрить план действий на случай возможного резкого прекращения поставок газа из России после того как Москва уже приостановила поставки в Польшу и Болгарию за отказ платить в рублях.