В апреле сильно возросла стоимость природного газа, который Украина покупает в ЕС. Сейчас цена достигла 1228,3 долларов за одну тысячу кубометров, что на четверть больше, чем в марте. В результате для населения тарифы на газ остались уже более чем в четыре раза ниже реальной цены голубого топлива.

Об этом говорится в сообщении Директората по развитию реального сектора экономики Минэкономики.

В такой ситуации Украине придется резко сокращать потребление газа.

"Мы точно увидим какое-то уменьшение. Насколько уменьшится потребление, мне предугадать сложно", - высказал свои соображения экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в недавнем интервью.

Мы рассказывали, что цены на газ для населения заморожены до 1 октября.

Напомним, что Еврокомиссия планирует 18 мая одобрить план действий на случай возможного резкого прекращения поставок газа из России после того, как Москва приостановила поставки в Польшу и Болгарию за отказ платить в рублях.

Также мы рассказывали, что ЕС планирует активизировать сотрудничество со странами Африки для замещения поставок природного газа из РФ и снижения зависимости от России.