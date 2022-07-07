Юристы американской юридической фирмы Kobre & Kim зарегистрировались в качестве иностранных агентов, чтобы представлять интересы российского миллиардера Романа Абрамовича.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Как отмечает газета, это, по-видимому, первая американская компания, которая пошла на такой шаг после начала военной агрессии РФ в Украине.

Абрамович нанял Kobre & Kim для юридических консультаций и не намерен заниматься через нее лоббированием своих интересов в США, заявил WSJ источник, знакомый с ситуацией.

В самой юрфирме газете подтвердили, что согласились представлять интересы российского бизнесмена в связи с тем, что тот "участвует в переговорах и гуманитарной деятельности".

Как следствие, добавили юристы, разрешение юридических вопросов необходимо Абрамовичу для продолжения работы на данном направлении.

В США олигарх не под санкциями, но в прошлом месяце власти страны выдали ордер на арест двух принадлежащих ему самолетов, поскольку, по их словам, он нарушил санкции США, вылетев в Россию.

США заявили, что Boeing Co. 787 Dreamliner и самолет Gulfstream, принадлежащий Абрамовичу, совершили полеты в феврале без предварительного получения необходимой экспортной лицензии. Близкий к олигарху источник сказал, что рейсы были совершены по указанию украинских официальных лиц, чтобы помочь посредничеству в гуманитарных коридорах, - деятельности, известной американской разведке.

"Поскольку наш клиент известен своим участием в мирных переговорах, а также в гуманитарной деятельности, надлежащий и справедливый процесс в отношении любых юридических или административных вопросов имеет важное значение для обеспечения того, чтобы его усилия не встречали препятствий", - заявили в юридической компании.

Как сообщала "Страна", в апреле Абрамович приезжал в Киев, чтобы обсудить с украинской делегацией пути возобновления переговоров с РФ.

Также мы сообщали, что юристы олигарха используют письмо от главы фракции "Слуги народа" и члена украинской переговорной группы Давида Арахамии, чтобы в суде отменить санкции против своего клиента.