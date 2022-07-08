Канада ввела персональные санкции против патриарха Кирилла, ведущей "Первого канала" Екатерины Андреевой, спикера МИД РФ Марии Захаровой и других граждан России. Также введен запрет на импорт российского золота.

Об этом говорится на сайте правительства Канады.

Всего под новые санкции Канады в отношении России попали 29 физических и 15 юридических лиц, в частности:

патриарх Кирилл;

Тигран Кеосаян (муж Маргариты Симоньян);

главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин;

журналист Армен Гаспарян;

ведущая "Первого канала" Екатерина Андреева;

ведущий телеканала RT Антон Красовский;

ведущий Аркадий Мамонтов;

ведущий Роман Бабаян;

писатель Захар Прилепин;

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания;

издание Sputnik;

издание Regnum;

спикер МИД РФ Мария Захарова.

При этом пока остается неизвестным, одобрила ли Канада просьбу Германии исключить из санкционного режима поставку турбин для российского газопровода "Северный поток". О такой просьбе узнали СМИ.

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