Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и запретила импорт российского золота
Канада ввела персональные санкции против патриарха Кирилла, ведущей "Первого канала" Екатерины Андреевой, спикера МИД РФ Марии Захаровой и других граждан России. Также введен запрет на импорт российского золота.
Об этом говорится на сайте правительства Канады.
Всего под новые санкции Канады в отношении России попали 29 физических и 15 юридических лиц, в частности:
- патриарх Кирилл;
- Тигран Кеосаян (муж Маргариты Симоньян);
- главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин;
- журналист Армен Гаспарян;
- ведущая "Первого канала" Екатерина Андреева;
- ведущий телеканала RT Антон Красовский;
- ведущий Аркадий Мамонтов;
- ведущий Роман Бабаян;
- писатель Захар Прилепин;
- Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания;
- издание Sputnik;
- издание Regnum;
- спикер МИД РФ Мария Захарова.
При этом пока остается неизвестным, одобрила ли Канада просьбу Германии исключить из санкционного режима поставку турбин для российского газопровода "Северный поток". О такой просьбе узнали СМИ.
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