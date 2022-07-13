Москва и Евросоюз достигли договоренности о снятии санкций с транзита в Калининград. Эту норму должны прописать в седьмом пакете санкций. Об этом сообщают "Известия".

Вместе с тем, по данным российского издания, пока Литва лишь ужесточает условия транзита и дает понять, что не согласится с их смягчением.

Отметим, что решение о санкциях принимается голосами всех стран ЕС, и если хотя бы одна выступит против, решение принято не будет. То есть все будет зависеть от того, сможет ли Еврокомиссия убедить Литву снять ограничения.

Вместе с тем, по данным TACC, власти Калининградской области пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область.

Напомним, в середине июня Литва прекратила железнодорожный транзит подсанкционных грузов в Калининград. Запрет касается длинного списка грузов, подпадающих под санкции Евросоюза.

Вместе с тем, недавно сообщалось, что Евросоюз может смягчить правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

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