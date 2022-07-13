В среду, 13 июля, в Украине идет уже 140-й день войны с Россией.

По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. При этом противник не хочет ввязываться в городские бои и планирует, окружив города, вынудить ВСУ выйти оттуда, как было в Лисичанске.

РФ продолжает обстреливать украинские города - Николаев, Харьков, Славянск.

На экономическом фронте - без перемен к лучшему. Главные проблемы - с энергетикой, которую западные страны пытаются обуздать, но рост цен сдержать пока не могут.

Подробнее об этом в итогах за 12 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

13 июля

09:00 Пишут о сильном прилете по Константиновке Донецкой области (подконтрольная Украине территория).

08:49 Видео мощного взрыва, который сегодня утром произошел в Краматорске, как пишут местные паблики.

Официальных подтверждений пока нет.

08:43 Основными целями РФ на Донбассе на этом этапе остаются Славянск и Краматорск, считает британская разведка.

На следующей неделе россияне, скорее всего, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов , включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску.

08:35 Студентам Киевского национального университета Шевченко выплатят только треть июльской стипендии. Об этом сообщил ректор КНУ Владимир Бугров.

"Университет, к сожалению, получил от государства лишь часть средств, необходимых для выплаты студентам академических стипендий", - объяснил он у себя в телеграм-канале.

По данным Бугрова, сегодня, 13 июля студенты смогут получить остаток стипендии за июнь и 29% выплаты за июль. Остальное - после того, как на счет университета поступят бюджетные средства.

08:20 Российские СМИ пишут о том, что Москва и Евросоюз достигли договоренности о снятии санкций с транзита в Калининград.

По данным "Известий", эту норму должны прописать в седьмом пакете санкций.

Впрочем, пока Литва лишь ужесточает условия транзита и дает понять, что не согласится с их смягчением. Отметим, что решение о санкциях принимается голосами всех стран ЕС, и если хотя бы одна выступит против, решение принято не будет.

То есть все будет зависеть от того, сможет ли Еврокомиссия убедить Литву снять ограничения.

08:15 А вот список оружия, которое планируется передать в Украину из Германии.

- 53 000 выстрелов зенитных боеприпасов

- 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов

- 3 самоходные гаубицы

- 4000 выстрелов зенитных танковых боеприпасов

- 10 (+10 опционально) автономных надводных дронов

- 14 тягачей и 14 полуприцепов, 2 тягача и 4 прицепа

- 43 разведывательных дрона 1 высокочастотное устройство с оборудованием

- 10 защищенных автомобилей

- 7 глушилок и 8 электронных устройств защиты от дронов

- 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования

- 65 холодильников для медикаментов,

- 1 пункт дезактивации транспортных средств

- 54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, передача финансируется Германией)

- 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов

- Система ПВО IRIS-T SLM

- РЛС обнаружения артиллерии COBRA

- 80 пикапов

- 3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом

- 100 000 аптечек

- 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

08:13 Правительство Германии опубликовало полный список оружия и военного оборудования, которое передали Украине по состоянию на 12 июля.

В списке:

3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами;

14 тысяч противотанковых мин;

500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER;

2700 переносных зенитно-ракетных комплексов "СТРЕЛА";

7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);

21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;

50 противобункерных ракет;

100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;

100 тысяч ручных гранат.

5,3 тыс. зарядов взрывчатки; 100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов; 350 тыс. других детонаторов;

10500 снарядов калибра 155 мм; 10 противодроновых пушек;

И даже 402 000 единицы расфасованных военных блюд.

Полный список - на картинках.

08:12 Бывший советник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что участвовал в планировании госпереворотов за рубежом.

Он упомянул этот факт, комментируя захват Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года.

На замечание журналиста CNN, что подготовка госпереворота большого ума не требует, Болтон сказал, что "не согласен".

"Как человек, который помогал планировать государственный переворот не здесь, а в других частях света, я не согласен. Это требует большого количества работы", - заявил бывший чиновник.

08:11 В "ЛНР" прокомментировали ночной обстрел в Луганске. И сообщили, что украинская ракета попала по воинской части ПВО.

Представитель "народной милиции" Андрей Марочко заявил, что удар наносился системой Himars из Бахмута.

Отметим, что от Бахмута до Луганска - более 90 километров, и стандартные ракеты Himars так далеко не добивают.

Марочко предположил, что Украине поставили более дальнобойные ракеты для этих систем РСЗО.

Впрочем, отметим, что поражать цели на таком расстоянии может и "Точка-У" (хотя у нее и низкая точность).

08:10 Главный куратор военно-промышленного комплекса в России, вице-премьер Юрий Борисов может потерять должность.

Его планируют уволить на внеочередном заседании Госдумы 15 июля, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Причин такого решения не сообщается.

Есть информация, что Борисова могут назначить директором одной из организаций, связанных с оборонкой и космосом (в числе обсуждаемых вариантов - "Роскосмос", который сейчас возглавляет Дмитрий Рогозин).

Борисов ранее признавал, что у российской армии в Украине проблемы с беспилотниками и рассказывал, что РФ применяет на фронте лазерное оружие.

Не исключено, что отставка как-то связана с работой российского ВПК во время "спецоперации".

08:08 С 1 августа Германия остановит закупки российского угля, а с 31 декабря откажется от российской нефти, сообщил замминистра финансов Йорг Кукис.

"Любой, кто знает историю трубопровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев", - заявил чиновник.

На Россию приходится 40 процентов германского импорта угля и 40 процентов импорта нефти, пишет Reuters.

08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 13 июля. Главное:

1. К северу от Славянска отбиты штурмы на Долгенькое и Долину, но командование ВСУ ожидает новых ударов со стороны Изюма.

Ранее были сообщения, что Долгенькое уже захватили россияне.

2. Генштаб подтвердил удар по коксохимическому заводу в Авдеевке, фото последствий взрыва публиковалось вчера.

3. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей.