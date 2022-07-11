В Харьковской области в результате подрыва машины погиб назначенный РФ "глава администрации" Великого Бурлука Евгений Юнаков.

Об этом сообщают российские СМИ, народный депутат Алексей Гончаренко и спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По имеющейся информации, взрыв произошел в районе местной администрации.

Пгт. Большой Бурлук является важным железнодорожным узлом для российских оккупантов.

Напомним, сегодня СМИ сообщили о попытке покушения на назначенного россиянами "главу Херсонской области" Сальдо.

А накануне покушение было совершено на "главу Мелитопольской администрации".

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.