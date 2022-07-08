41-летний безработный бывший моряк Сил самообороны Японии Тецуя Ямагами признался в убийстве бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ. Его задержали на месте сразу после убийства.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Ямагами обосновал свои действия тем, что питает ненависть к определенной группе, с которой, по его мнению, был связан Абэ. Также он признался, что заранее планировал убийство.

Напомним, сегодня рано утром стало известно, что в экс-премьера Японии Синдзо Абэ стреляли во время уличного выступления. Абэ получил тяжелое ранение в грудь и потерял сознание, его госпитализировали.

Через несколько часов поступила информация, что политик умер в больнице.

Как сообщала "Страна", при задержании полицейскими убийцы он не оказывал сопротивления. Оружием преступления стало самодельное ружье с двумя стволами, хотя изначально пресса писала, что использовался дробовик. По словам очевидцев покушения, Ямагами дважды выстрелил политику в спину.