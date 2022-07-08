Синдзо Абэ скончался, сообщают СМИ. Он умер в результате покушения, которое случилось сегодня.

Абэ получил ранение в грудь и потерял сознание, его госпитализировали. Медики оценивали его состояние как тяжелое. Вместе с тем, сообщалось, что у Абэ "состояние остановки сердца и легких", однако "смерть не подтверждена".

Нападавшего задержали. По данным СМИ, мужчина был недоволен политикой Абэ и поэтому хотел его убить. Оружие у него было самодельное ружье с двумя стволами. По словам очевидцев, он дважды выстрелил политику в спину Абэ.

Синдзо Абэ работал секретарем у своего отца, бывшего министра иностранных дел Синтаро Абэ, до избрания в палату представителей в 1993 году.

С 2006 по 2007 год был премьер-министром, в 2012 году снова занял этот пост. В отставку ушел из-за проблем со здоровьем после почти восьми лет работы.

Ранее также СМИ сообщили, что Синдзо Абэ делали переливание крови.

Также мы писали о стрельбе на параде в США, которая привела к гибели 6 человек. Еще 31 человек был госпитализирован. Подозреваемого задержали полицейские О его мотивах неизвестно.