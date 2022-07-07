Следствие предполагает, что подозреваемый в стрельбе на параде в американском городке Хайленд-Парк, что в пригороде Чикаго, планировал устроить еще одно вооруженное нападение.

Об этом сообщил местный прокурор Эрик Райнхарт, пишет CNN.

Роберту Кримо III, 22-летнему местному жителю, предъявлены обвинения в убийстве уже семи человек – зрителей и участников торжеств, проходивших в понедельник в зажиточном предместье Чикаго по случаю Дня независимости США.

"Следователи собрали некоторую информацию, которая позволяет предположить, что он всерьез рассматривал возможность использования огнестрельного оружия, которое было у него в машине, чтобы устроить еще одну стрельбу в Мэдисоне", - сказал Райнхарт.

Мэдисон, где в тот день также проходил парад, расположен в штате Висконсин.

Напомним, что во время празднования Дня независимости 4 июля в пригороде Чикаго Хайленд-Парке во время массового праздника неизвестный открыл огонь по толпе.

Также мы писали, что по параду в Хайленд-Парк стреляли с крыши здания, где позже полиция нашла мощную винтовку.