Стрельба по параду в Иллинойсе в честь Дня независимости США велась с крыши одного из зданий, где обнаружена "мощная" винтовка, сообщает Fox News.

"Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого... Подозреваемый описан как белый мужчина 18-20 лет, с длинными черными волосами, худощавого телосложения", - говорится в сообщении мэрии города, которое цитирует издание.

Напомним, что во время празднования Дня независимости 4 июля в пригороде Чикаго Хайленд-Парке во время массового праздника неизвестный открыл огонь по толпе.

По последним данным, как минимум шестеро погибших, еще 31 человек был госпитализирован. В данный момент правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, изъяты следы огнестрельного оружия.

Также накануне мы сообщали, что в США готовятся новые протесты после расстрела полицейскими убегавшего чернокожего. По мужчине было произведено 60 выстрелов. Полицейская погоня за автомобилем Уокера длилась около пяти минут. В итоге несколько полицейских окружают 25-летнего парня на стоянке, пытаются применить электрошокер, а затем открывают огонь.