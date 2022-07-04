Полиция города Акрон в штате Огайо опубликовала видео с убийством правоохранителями молодого афроамериканца, сотрудника платформы по доставке DoorDash Джейленда Уокера. По мужчине было произведено 60 выстрелов.

Видео содержит записи видеокамер и полицейской нательной камеры.

На кадрах показана полицейская погоня за автомобилем Уокера, которая длилась около пяти минут. В итоге несколько полицейских окружают 25-летнего парня на стоянке, пытаются применить электрошокер, а затем открывают огонь.

Уокера обвинили в том, что он выстрелил из пистолета в полицейских из своего автомобиля, прежде чем оставил оружие на водительском сиденье и попытался убежать от полицейских. В ролике и правда заметны пистолет на переднем сиденье автомобиля Уокера и вспышка пистолетного выстрела из окна с его места в машине во время погони.

Адвокат семьи погибшего утверждает, что на кадрах видно, как офицеры стреляли 90 раз, но следователи полиции говорят, что они не установили, сколько выстрелов было произведено. Судебно-медицинский эксперт Акрона обнаружил на теле Уокера около 60 ран: в лицо, живот и верхнюю часть ног. К слову, когда судмедэксперт прибыл на место происшествия, Уокер лежал на спине в наручниках.

Убийство спровоцировало протесты. Возмущенные демонстранты выходили на улицы четыре дня подряд, требуя наказать копов.

Ролик были вынуждены прокомментировать официальные лица.

"Видео душераздирающее, его трудно принять", - сказал мэр города Дэниел Хорриган.

"По многим причинам это трудно смотреть", - сказал начальник полиции Акрона Стив Майлетт.

Майлетт сообщил, что по чернокожему стреляли восемь полицейских, их уже отправили в административный отпуск. Бюро уголовных расследований штата Огайо начало расследовать стрельбу.

Случай с Уокером стал третьим сом смертельным исходом после стрельбы со стороны полицейских в Акроне за последние шесть месяцев.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о громком убийстве американскими полицейскими Джорджа Флойда.

После его смерти по всей стране и по Европе прокатились протесты против расизма и погромы.