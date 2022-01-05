В Хьюстоне неизвестные обстреляли дом афроамериканца Джорджа Флойда, который был задушен во время ареста в Миннеаполисе в мае 2020 года. В результате инцидента его племянница Арианна получила огнестрельные ранения в живот. Кроме того, пуля пробила несколько ребер девочки.

Об этом сообщает издание "FOX9" со ссылкой на местные правоохранительные органы.

"По данным полиции, кто-то произвел несколько выстрелов по квартире, когда внутри находились четверо взрослых и двое детей. Полиция сообщает, что маленькая Арианна получила ранение в туловище" - пишет "FOX9".

Кроме того, сестра Флойда, Латония, рассказала, что Арианна получила пулевое ранение в живот, пуля пробила несколько ребер.

Девушка также добавила, что отец Арианны экстренно доставил малышку в медицинское учреждение, где ей сделали операцию. Сейчас она выздоравливает и находится в стабильном состоянии в детской больнице Техаса.

Напомним, 3 октября, в Нью-Йорке произошел показательный акт вандализма. В Юнион-сквер облили краской монумент афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого при задержании в мае 2020 года вызвала массовые протесты афроамериканцев по всей стране.

Кроме того, в середине декабря 2020 года бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин признал себя виновным в нарушении гражданских прав Джорджа Флойда.