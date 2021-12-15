Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин признал себя виновным в нарушении гражданских прав Джорджа Флойда, который умер после задержания 25 мая 2020 года и чья смерть спровоцировала массовые беспорядки в США и Европе.

Об этом сообщает Reuters.

Судья штата Миннесота в начале этого года уже приговорил Шовина к 22,5 годам тюремного заключения после того, как присяжные признали его виновным в убийстве Флойда. И с тех пор экс-полисмена содержат в одиночном заключении в тюрьме строгого режима Миннесоты.

15 декабря 45-летний Шовин явился в окружной суд США в Сент-Поле, штат Миннесота. Обвинение о нарушении гражданских прав вынесли ему на федеральном уровне. Прокуратура настаивает на том, что с учетом нового обвинения Шовина нужно приговорить к 25 годам лишения свободы. Также федеральные прокуроры заявили, что его переведут в федеральную тюрьму.

Окружной судья Пол Магнусон заявил, что позднее он проведет слушание по новому обвинению, на котором у Шовина и родственников Флойда будет возможность выступить.

Шовин, который в сентябре не признавал себя виновным, подписал в суде соглашение о признании вины, которое требует от него возмещения ущерба, сумма которого еще не определена. Он также согласился, что никогда больше не получит лицензию в качестве сотрудника правоохранительных органов.

Прокуратура спросила его, умышленно ли он лишил Флойда конституционных прав и давил ли коленом на шею Флойда даже после того, как тот уже был без сознания.

"Верно", - ответил Шовин.

Летом "Страна" сообщала, что обвинение просило для Шовина наказания в виде 30 лет.

Мы также писали, что семья Флойда осталась недовольна тем, что экс-копу дали 22,5 года тюрьмы вместо 30.