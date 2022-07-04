Во время праздновании Дня Независимости Соединенных Штатов Америки, который отмечается сегодня, 4 июля, в США произошла уличная стрельба.

Это произошло в пригороде Чикаго, штат Иллинойс, во время массового праздника неизвестный выстрелил в толпу.

Как сообщают местные СМИ, в результате такой стрельбы минимум два человека погибли, также есть несколько раненых.

Праздничный парад в честь Дня независимости начался около 10 часов утра по местному времени, но был внезапно остановлен через 10 минут после раздавшихся выстрелов.

Несколько свидетелей рассказали изданию, что слышали выстрелы. Сотни участников парада, некоторые из которых были в крови, в панике покидали место проведения парада.

Ранее "Страна" писала, что в середине мая в США 18-летний парень расстрелял десятки темнокожих людей в оживленном супермаркете и транслировал это в прямом эфире. Десять человек погибли и еще 13 получили ранения.

Также мы рассказывали, что недавно в столице США на уличном фестивале в День отмены рабства произошла стрельба. Во время стрельбы погиб 15-летний подросток.