В Запорожской области оккупанты устроили стрельбу между собой. Погибли четверо российских солдат, ранены 10
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области между российскими захватчиками возник конфликт, закончившийся стрельбой. Погибли четверо оккупантов, около 10 получили ранения.
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
"Банальной причиной их являются межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев. Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное. Вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими РФ , в результате которой погибли 4 и получили ранения около 10 оккупантов", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки враг осуществил 31 обстрел позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения. По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Орехов, Степное, Каменское.
Поступило 30 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1293 человека, из них 284 – дети.
Также сообщается, что в Запорожском направлении ситуация контролируемая без существенных изменений. Противник продолжает ведение позиционной обороны, готовит временно оккупированные населенные пункты к круговой обороне, создает опорные пункты на основных дорожных направлениях.
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