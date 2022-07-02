Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области между российскими захватчиками возник конфликт, закончившийся стрельбой. Погибли четверо оккупантов, около 10 получили ранения.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Банальной причиной их являются межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев. Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное. Вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими РФ , в результате которой погибли 4 и получили ранения около 10 оккупантов", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки враг осуществил 31 обстрел позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения. По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Орехов, Степное, Каменское.

Поступило 30 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1293 человека, из них 284 – дети.

Также сообщается, что в Запорожском направлении ситуация контролируемая без существенных изменений. Противник продолжает ведение позиционной обороны, готовит временно оккупированные населенные пункты к круговой обороне, создает опорные пункты на основных дорожных направлениях.

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