28 случаев сексуального насилия задокументировала мониторинговая миссия ООН по правам человека в разных районах Украины, которые находились под оккупацией российской армии, заявила глава Миссии Матильда Богнер на презентации в среду, 29 июня, свежего доклада Управления ООН по правам человека по Украине.

Богнер выразила большую обеспокоенность случаями сексуального насилия, а также заявила, что масштабы выявленных нарушений пока до конца не выяснены из-за активных боевых действий, разрушения каналов обращения за помощью в соответствующие службы и массовых перемещений.

"По состоянию на сегодняшний день мы проверили и подтвердили 28 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, в том числе случаи изнасилования, группового изнасилования, пыток, принуждения к публичному раздеванию и угроз сексуального насилия. Они прошли в разных районах Украины, в частности Киевской, Черниговской областях и в месте содержания под стражей в российской федерации", - заявила Богнер.

По ее данным, в проверенных Миссией случаях жертвами изнасилований преимущественно были женщины.

"Но есть и другие формы сексуального насилия, где мужчины становятся жертвами. Обычно это происходит в контексте пыток и содержания под стражей. Это могут быть угрозы сексуального насилия или даже фактическое насилие", - уточнила Богнер и добавила, что Миссия продолжает изучать поступающие к ним заявления, хотя пострадавшие часто не хотят или не могут сообщать о таких преступлениях.

Напомним, ранее сообщалось о расследовании УП о том, что экс-омбудсмен Людмила Денисова выдумывала жуткие истории об изнасиловании российскими военными детей "ради победы для Украины", что и стало причиной ее увольнения.

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