Экс-омбудсмен Людмила Денисова выдумывала жуткие истории об изнасиловании российскими военными детей "ради победы для Украины", что и стало причиной ее увольнения.

Об этом пишет "Украинская правда".

Журналисты выяснили, что в марте Людмила Денисова при поддержке ЮНИСЕФ запустила дополнительную к существующей на тот момент горячую линию психологической поддержки.

Этой линией занималась психолог Александра Квитко, которая является дочерью Денисовой.

Заявлялось, что на линии работают 5 профессиональных психологов, а за первые две недели за помощью обратились уже 400 человек, которые в основном рассказывали именно о половых преступлениях. Однако не было известно, как фиксируются эти звонки, кем являются психологи, работающие с обращениями и т.д.

Квитко утверждала, что за полтора месяца ее горячая линия приняла около 1040 звонков, из которых 450 касались изнасилования детей. Однако в официальной выписке, полученной прокурорами, указывалось, что за все время на телефон поступило всего 92 звонка.

При этом журналисты не смогли найти подтверждения историй, которые рассказывали Квитко и Денисова, даже когда эти истории имели подробности, которые могли помочь в поиске жертв. Никаких доказательств того, что эти жертвы вообще существовали, ни омбудсмен, ни психолог предоставить не смогли.

На допросе Денисова рассказала, что истории, которые она рассказывала публично, она слышала от своей дочери. По словам Квитко, она пересказывала их "за чаепитием". Не под камеру Денисова объяснила, что рассказывала жуткие истории, потому что "хочет победы для Украины", рассказали источники УП.

При этом к украинским правоохранителям и депутатам обращались европейские партнеры и просили предоставить доказательства изнасилований. Ответить на эти запросы они не могли, потому что омбудсмен "давала заднюю" и не координировала свои действия с парламентом.

Все это, как сообщается, стало основанием для ее увольнения.

Напомним, что новым Уполномоченным по правам человека Рады может стать нардеп Дмитрий Лубинец. Его кандидатуру на прошлой неделе внес в парламент спикер Руслан Стефанчук.

Сама Денисова назвала свое увольнение незаконным и хочет обжаловать его в суде.

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