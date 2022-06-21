Новым уполномоченным по правам человека Рады может стать нардеп Дмитрий Лубинец. Его кандидатуру внес в парламент спикер Руслан Стефанчук.

Об этом председатель Рады написал в своем Фейсбуке.

"Согласно требованиям законодательства, внес предложение по кандидатуре народного депутата Украины Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - написал Стефанчук.

Лубинец - депутат-мажоритарщик из группы "За будущее". Избирался по округу в Волновахе (была захвачена Россией в первые недели войны).

Ранее Лубинец считался близким к экс-главе МВД Арсену Авакову. Как считается, на группу "За будущее" имеет влияние олигарх Игорь Коломойский.

Напомним, ранее Рада отправила в отставку Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову.

Мы писали, что Денисова назвала свое увольнение незаконным и хочет обжаловать его в суде.

Вместе с тем, в СМИ писали, что место Денисовой могут занять Марьяна Безуглая или Александр Качура или Николай Тищенко. Однако Арахамия заявил, что их кандидатуры никто не рассматривал на должность уполномоченного по правам человека.

В отдельном материале "Страна" разбиралась, почему уволили Денисову и кто займет ее место.