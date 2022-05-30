СБУ закончила расследование по первому делу об изнасиловании во время войны. Речь идет о шокирующем случае, который произошел под Киевом - в селе Шевченково Броварского района.

Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы перед судом предстал российский военнослужащий, который не только изнасиловал украинку, но и расстрелял ее мужа.

По данным следствия, подозреваемый - это Романов Михаил Сергеевич, военнослужащий в/ч 8954 из города Чебаркуль Челябинской области РФ.

По версии СБУ, находясь в Киевской области, в состоянии алкогольного опьянения он ворвался в дом молодой украинской семьи. Он убил безоружного гражданского мужчину, а затем вместе с сообщником насиловал его жену, угрожая ей расстрелом.

Напомним, по словам самой пострадавшей, пока над ней издевались, ее маленький сын прятался в котельной дома.

Как сообщалось, в Украине заочно сообщили о подозрении военному РФ, который насиловал женщин под Броварами.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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