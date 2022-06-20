В столице США произошла очередная стрельба в общественном месте. В центре Вашингтона 19 июня, когда в США впервые на федеральном уровне отмечали День национальной независимости или Отмены рабства, неизвестные открыли огонь на уличном празднике, в котором принимали участие несколько сотен человек.

Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел сразу после завершения несанкционированного фестиваля уличной музыки Moechella. Мероприятие было посвящено сохранению музыкального жанра Go-go, который приобрел большое значение для чернокожих жителей округа во время движения Black Lives Matter.

В результате стрельбы погиб 15-летний подросток. Помимо него пострадали еще три человека, в том числе офицер полиции, который был ранен в ногу. Они доставлены в больницу.

Кто именно открыл стрельбу и по какой причине, в полиции не уточнили.

Мэр Вашингтона Мюриел Элизабет Баузер на пресс-конференции после происшествия призвала привлечь виновных к ответственности.

"Кто-то применил оружие, и ребенок мертв", - сказала она.

День отмены рабства в США стал национальным праздником: указ о провозглашении 19 июня красным днем календаря подписал летом 2021 года президент Джо Байден. Праздник, официально названный Днем национальной независимости, стал для Америки одиннадцатым федеральным - наряду с Рождеством, Днем благодарения, Днем независимости.

Он стал первым новым федеральным праздником со времен Мартина Лютера Кинга-младшего. В этот день 156 лет назад федеральные войска прибыли в Техас и освободили последних рабов. Прокламация, состоящая из двух указов Авраама Линкольна об освобождении рабов и изданная во время гражданской войны в США была оглашена 19 июня 1865 года.

Ранее "Страна" писала, что в середине мая в США 18-летний парень расстрелял десятки темнокожих людей в супермаркете в прямом эфире.

Вскоре после этого в Техасе 19 учеников и двое учителей школы городка Ювальд были убиты молодым стрелком.