В Копенгагене 22-летний мужчина устроил стрельбу в торговом центре, убив несколько человек. Стрелок задержан, но точное количество пострадавших и погибших пока неизвестно.

Об этом сообщил представитель полиции датской столицы, передает Zeit.

Он сообщил, что, судя по всему, стрелок действовал в одиночку. При этом полицейская операция проходила не только в столице, но и в регионе Зеландия.

После начала стрельбы к месту происшествия было стянуто большое количество правоохранителей, над зданием кружил вертолет.

Полиция призвала жителей избегать появления в районе инцидента, а очевидцев - связаться с правоохранительными органами.

Мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен выразила озабоченность случившимся.

"Мы пока точно не знаем, сколько раненых или погибших", но ситуация "крайне серьезная", - сказала градоначальница.

Торговый центр Field's находится на острове Амагер. Этот квартал расположен между центром столицы и международным аэропортом Каструп.

Напомним, недавно в центре Осло выходец и Ирана устроил стрельбу около гей-бара. Из-за этого в городе отменили ЛГБТ-парад.

А на границе Венгрии и Сербии мигранты устроили перестрелку. Был ранен подросток.