На границе Венгрии и Сербии мигранты устроили перестрелку. Ранен подросток
Ночью 2 июля возле города Суботице у сербско-венгерской границы произошла перестрелка. В друг друга стреляли две группы мигрантов. В результате есть пострадавшие.
Об этом сообщает Pannon RTV.
На место происшествия выехала полиция, мигрантов до сих пор пытаются поймать в лесу.
По неофициальным данным, в результате столкновения есть как минимум один погибший и шестеро раненых, 16-летняя девушка находится в крайне тяжелом состоянии.
Предполагается, что напали друг на друга банды мигрантов из Пакистана и Афганистана.
Сейчас в Сербии насчитывается около шести тысяч нелегальных иммигрантов. Конечный пункт мигрантов из Африки и Ближнего Востока - Европейский союз, в основном Германия, но многие надолго застряли в Сербии из-за закрытия границы с Венгрией.
В последнее время усилилось давление на сербско-венгерский пограничный участок, а также были случаи, когда мигранты вступали в противостояние с пограничниками.
Ранее мы рассказывали, что мужчина с пистолетом спровоцировал панику в летнем лагере в штате Техас, открыв там стрельбу. В лагере в этот момент было около 250 детей.
Также "Страна" писала, что в перестрелке на Холодной горе в Харькове погибли три человека.