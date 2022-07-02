Ночью 2 июля возле города Суботице у сербско-венгерской границы произошла перестрелка. В друг друга стреляли две группы мигрантов. В результате есть пострадавшие.

Об этом сообщает Pannon RTV.

На место происшествия выехала полиция, мигрантов до сих пор пытаются поймать в лесу.

По неофициальным данным, в результате столкновения есть как минимум один погибший и шестеро раненых, 16-летняя девушка находится в крайне тяжелом состоянии.

Предполагается, что напали друг на друга банды мигрантов из Пакистана и Афганистана.

Сейчас в Сербии насчитывается около шести тысяч нелегальных иммигрантов. Конечный пункт мигрантов из Африки и Ближнего Востока - Европейский союз, в основном Германия, но многие надолго застряли в Сербии из-за закрытия границы с Венгрией.

В последнее время усилилось давление на сербско-венгерский пограничный участок, а также были случаи, когда мигранты вступали в противостояние с пограничниками.

Ранее мы рассказывали, что мужчина с пистолетом спровоцировал панику в летнем лагере в штате Техас, открыв там стрельбу. В лагере в этот момент было около 250 детей.

Также "Страна" писала, что в перестрелке на Холодной горе в Харькове погибли три человека.