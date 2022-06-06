Три человека погибли и семнадцать получили ранения в перестрелке у ночного клуба в американском городе Чаттануга, штат Теннесси.

Об этом сообщила шеф местной полиции Селест Мерфи, пишет Fox News.

Правоохранительные органы считают случившееся "изолированным инцидентом" и не видят "сохраняющейся угрозы общественной безопасности".

"Сейчас мы можем подтвердить наличие 14 пострадавших от огнестрельного оружия, еще три человека попали под машины, которые пытались покинуть место происшествия. Подтверждены трое погибших", - сказала Мерфи журналистам.



По ее словам, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбил автомобиль. Перестрелка произошла в ночь на воскресенье, 5 июня, рядом с одним из ночных клубов города.

Напомним, в американской Оклахоме на День поминовения произошла стрельба. Погиб один человек и семь пострадали, подозреваемый задержан.

Ранее мы писали, что в США произошло новое массовое убийство. Стрелок напал на медцентр в Оклахоме, четыре человека погибли.

Также "Страна" сообщала, что 20-летний Сальвадор Рамос устроил стрельбу в техасском Ювальде и убил более 20 человек. Позже он был застрелен властями.