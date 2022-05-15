Афганский информационный канал Afghanistan International сообщил о произошедших вооруженных столкновениях на афганско-таджикском участке границы.

"Местные источники на севере Афганистана сообщают, что таджикские пограничники и силы талибов в течение четырех часов вели перестрелку в субботу вечером на общей границе в районе Шерхан-Бандар", сообщил канал.

"Согласно этим источникам, столкновения произошли после словесной напряженности между силами талибов и таджикскими пограничниками, и талибы открыли огонь первыми", - отмечается в сообщении.

До сих пор ни правительственные структуры Таджикистана, ни представители контролирующего Афганистан "Талибана" не комментировали это сообщение.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что США будут готовы нанести удары по Афганистану в случае выявления там угрозы национальной безопасности.

Напомним, 14 апреля 2021 года президент США Джо Байден заявил, что настало время закончить самую долгую войну в истории США и американские военные должны вернуться домой из Афганистана. Он анонсировал начало вывода войск США из Афганистана 1 мая и завершение до 11 сентября, даты 20-й годовщины серии терактов в Соединенных Штатах.