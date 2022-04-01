Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал 2022 год "самым тяжелым для человечества" и заявил, что каждой семье необходимо запастись продуктами питания на два года.

Об этом он заявил, обращаясь к нации в четверг, 31 марта.

"Этот год будет самым тяжелым для человечества во всех отношениях и, прежде всего, в плане обеспечения продовольственной безопасности. В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, что каждая семья должна думать о том, чтобы обеспечивать себя, производить как можно больше продукции и запасаться необходимыми продуктами питания на два года", - сказал Рахмонов.

Напомним, по данным ООН, война в Украине привела к росту цен на продовольствие и может вызвать глобальный голод.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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