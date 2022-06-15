Сербия не станет признавать Косово, несмотря на то, что взаимное признание Косово и Сербии - условие для вступления Страны в ЕС. Об этом сообщает Slobodna Evropa со ссылкой на слова президента Сербии Александра Вучича.

Он раскритиковал представленный комитетом Европарламента по иностранным делам отчет, в котором содержатся призыв к взаимному признанию.

Вучич сказал, что "эти люди не уважают свои собственные переговорные рамки".

"Взаимное признание - это их желание, приятно, что они этого хотят, мы этого не хотим, и, как я уже сказал, каждый должен заниматься своим делом", - сказал Вучич.

Он также указал, что не оспаривал важность принятого документа, но выразил уверенность, что "новый состав парламента и новое правительство подтвердят все, что он сегодня озвучил".

Вучич добавил, что переговорные рамки касаются "нормализации отношений№, а не признания.

Сербия, Украина и много других стран не признает независимость Косово, считая этот регион территорией Сербии.

О длительном конфликте Сербии и Косово подробно мы рассказывали тут. В прошлом сентябре ситуация снова обострилась. Но 30 сентября представители Сербии и Косово пришли к соглашению о деэскалации конфликта в Северном Косово.