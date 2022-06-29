В Париже при усиленных мерах безопасности прошел судебный процесс по делу о терактах 13 ноября 2015 года у стадиона Stade de France и в концертном зале "Батаклан".

Теракты унесли жизни 130 человек, более 350 были ранены. Более двух тысяч признаны пострадавшими.

О ходе судебного процесса писали французские медиа.

Перед судом предстали 20 человек, 14 из них лично присутствовали на процессе. В их числе главный обвиняемый Салах Абдеслам - единственный выживший участник группы террористов. Все остальные непосредственные участники теракта, включая его главного организатора и вдохновителя, гражданина Бельгии Абдельхамида Абауда, погибли при оказании сопротивления полиции.

Салах Абдеслам приговорен к пожизненному заключению с невозможностью сокращения срока. Это высшая мера наказания во Франции. Еще 13 человек обвинили в подготовке теракта.

Шестеро подсудимых по-прежнему находятся в бегах, их судили заочно. Виновными в терроризме признали 19 человек, обвинение в отношении еще одного подсудимого - Фарида Хархаша - не подтвердилось, он признан виновным в преступном сговоре с целью мошенничества.

Суд по этому делу начался в сентябре 2021 года. В ходе крупнейшего судебного процесса в современной истории Франции было представлено более миллиона страниц доказательств, показания дали 2,5 тысяч истцов, в суде выступили 300 адвокатов.

Как писала "Страна", 11 декабря 2018 года произошла стрельба в центре французского Страсбурга, который называют парламентской столицей Европы. В результате стрельбы у рождественской ярмарки были убиты 4 человека.

А годом ранее в центре испанской Барселоны грузовик наехал на пешеходов, пострадали граждане 18 стран.