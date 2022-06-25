В центре Осло накануне проведения ЛГБТ-парада мужчина устроил стрельбу на популярной ночной улице, в частности, около гей-бара. В результате погибли по меньшей мере два человека и пострадали 19.

Об этом сообщает NRK.

Стрелок был задержан, у него изъяты две единицы оружия. Полиция ведет расследование по статье терроризм.

Злоумышленник был известен полиции ранее, это 42-летний граждан Норвегии родом из Ирана.

По предварительной версии полиции, своими действиями он хотел посеять страх и панику.

У десяти пострадавших серьезные ранения, но их жизни ничего не угрожает.

Из-за ночной стрельбы в столице Норвегии решили отменить ежегодный ЛГБТ-пада, который должен был состояться сегодня.

Ранее в столице США на уличном фестивале в День отмены рабства произошла стрельба. Погиб 15-летний подросток. Неизвестные открыли огонь на уличном празднике, в котором принимали участие несколько сотен человек.

А в Техасе мужчина с пистолетом спровоцировал панику, открыв стрельбу в лагере, где находились 250 детей. Прибывшая на место ЧП полиция в перестрелке ранила мужчину, позднее - по дороге в госпиталь - он скончался. Дети, сотрудники лагеря или полицейские не пострадали.