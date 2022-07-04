По меньшей мере шесть человек погибли, еще 31 был госпитализированы в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США в пригороде Чикаго Хайленд-Парке, штат Иллинойс.

Такие последние данные публикует Fox News.

Сообщается, что полиция патрулирует район парада с винтовками в поисках подозреваемого.

"Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, изъяты следы огнестрельного оружия. Подозреваемый описан как белый мужчина 18-20 лет, с длинными черными волосами, худощавого телосложения. Обезопасили периметр вокруг центра Хайленд-Парка", - говорится в заявлении официального представителя города.

Губернатор Демократического Иллинойса Притцкер также подтвердил, что он и его сотрудники "внимательно следят" за ситуацией.

Ранее "Страна" писала, что в середине мая в США 18-летний парень расстрелял десятки темнокожих людей в оживленном супермаркете и транслировал это в прямом эфире. Десять человек погибли и еще 13 получили ранения.

Также мы рассказывали, что недавно в столице США на уличном фестивале в День отмены рабства произошла стрельба. Во время стрельбы погиб 15-летний подросток.